Кусаются и лезут в уши: Волгоград переживает нашествие мошкары

Жители Волгограда помимо жары столкнулись с другой проблемой. На город обрушились полчища насекомых. Люди спасаются от назойливых мух всеми доступными способами, но даже они порой бессильны против мощного нашествия.
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