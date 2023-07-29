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Отмар Сафнауэр: «Я буду доступен для других команд «Формулы-1» с июля 2024 года. Все остальные могут нанять меня прямо сейчас»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр прокомментировал свой уход из команды. В руководстве «Рено» решили поменять руководство гоночной команды – и Сафнауэр покинет «Альпин» после Гран-при Бельгии.

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