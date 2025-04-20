21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия

Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС, отметив, что Владимир Путин не давал команд на его продление.