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21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия

21 апреля истек срок объявленного Россией пасхального перемирия

Режим пасхального перемирия, действовавший в зоне СВО с 19 по 21 апреля, завершился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС, отметив, что Владимир Путин не давал команд на его продление.

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