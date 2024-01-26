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Почему советская Грузия жила богато

Почему советская Грузия жила богато

Читатели в комментариях вспоминают встречи с грузинами в СССР. Я в том посте двусмысленно выразился, когда сравнил грузин с более поздним явлением, новыми русскими.

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Комментарии
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1941-1945
Патаму что на заводах и тяжёлых работали Ваньки А Кацо кроме рынка и перекупки Ничего не знал
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16 час.
М
ММ
Грузин отец говорит сыну, учащемуся в Москве:&quot;Дарагой, учись харашо. Будишь харашо учиться, куплю тебе черный волга! А будешь плохо учиться, куплю тебе белий волга, и будишь ты как дурак на белий волга ездить!&quot;
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16 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Грузия потребляла в 4-е раза больше чем производила. А производила она зелёные мандарины, вино похожее на помои, чай похожий на пыль и &quot;воров в законе&quot;. Актриса Софико Чиаурели однажды с удивлением заявила : Оказывается, за газ и электричество НАДО платить!
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12 час.

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