Почему советская Грузия жила богато

Патаму что на заводах и тяжёлых работали Ваньки А Кацо кроме рынка и перекупки Ничего не знал

Грузин отец говорит сыну, учащемуся в Москве:"Дарагой, учись харашо. Будишь харашо учиться, куплю тебе черный волга! А будешь плохо учиться, куплю тебе белий волга, и будишь ты как дурак на белий волга ездить!"

АЗ

Андрей Зарубкин

В советские времена только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Грузия потребляла в 4-е раза больше чем производила. А производила она зелёные мандарины, вино похожее на помои, чай похожий на пыль и "воров в законе". Актриса Софико Чиаурели однажды с удивлением заявила : Оказывается, за газ и электричество НАДО платить!