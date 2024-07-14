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Фанат "Ромы" подаст в суд из-за обвинений в покушении на Трампа

Фанат "Ромы" подаст в суд из-за обвинений в покушении на Трампа

Global Look Press/XinHua/Xin Hua Болельщик итальянского футбольного клуба "Рома" Марк Виоли намерен подать в суд после того, как один из аккаунтов соцсети X сообщил о его задержании в связи с обвинением в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

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