Электромобили Rivian: глубокое обновление тщательно замаскировали

Американскому электромобильному стартапу Rivian в этом году исполняется уже 15 лет. Правда, на разработку электромобилей он переключился в 2015-м, так что первые машины поступили в продажу лишь три года назад.
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