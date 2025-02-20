Россиян предупредили об опасности доступа к контактам у приложений

Когда приложение просит доступ к контактам — это уже повод задуматься, потому что в большинстве случаев ему этот список вообще не нужен, сообщил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин.
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