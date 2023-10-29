День инженера-механика в России отмечают 30 октября

Ежегодно 30 октября свой профессиональный праздник отмечают работники инженерно-технической сферы. День инженера-механика объединяет конструкторов, проектировщиков, коллективы заводов и профильных учебных заведений.
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