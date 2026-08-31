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В Республике Алтай отметили 10-летие перенесения мощей Святителя Макария

В Республике Алтай отметили 10-летие перенесения мощей Святителя Макария

В Центре культурного развития Республики Алтай состоялось мероприятие, посвященное 10-летию перенесения святых мощей Святителя Макария в Горноалтайскую епархию.

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