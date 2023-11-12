Дать FPV-дрону по мозгам: Россия нашла эффективную защиту для техники поля боя

ВСУ мечтают клеить по 30 тысяч фанерных БЛА-камикадзе в месяц, но эффективность их невысока Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бельгийское издание Army Recognition выяснило, что Россия активно разрабатывает системы подавления FPV-беспилотников для оснащения БМП и транспортных средств материально-технического обеспечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии