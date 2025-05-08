Politico: команда Трампа обнародует запись интервью со скрытой правдой о Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать необнародованную аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена, которая "обнажит одно из величайших сокрытий правды в истории".
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