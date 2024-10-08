Этнические диаспоры должны потерять юридический статус в России

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» были завербованы в таджикской диаспоре в России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.Ну хоть собираются на законодательном уровне запретить диаспоры,уже все поняли,что диаспоры это ОПГ.

Валерий Дюков

темболее сейчас и дёт война против НАТО а миллионы ввозятся в Страну иноземцев и террористов, срочно все Диаспоры в свои Страны закрывать границы и только по визе и черезтелоскопию и отпечатки пальцев иначе мы потеряем Страну, террористы ждут команду фас сидят не работают ждут команду и переворот не избежен, Власть проснитесь, а то завтро проснётесь в другом Госсударстве....