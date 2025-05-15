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ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу над 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости

ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу над 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости

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