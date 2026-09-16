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ИТ-эксперт Юдин: чувствительные операции с ИИ должен подтверждать человек

ИТ-эксперт Юдин: чувствительные операции с ИИ должен подтверждать человек

Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Юдин заявил, что искусственному интеллекту не следует поручать самостоятельное проведение платежей, изменение реквизитов и доступов, а также другие чувствительные операции.

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