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  • Георгий Михалев
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Пиар акцию с атакой на Курскую область не оценили украинские военные на передовой

Пиар акцию с атакой на Курскую область не оценили украинские военные на передовой

Потеряв главный опорный город на Донецком направлении — Нью-Йорк, в Генштабе ВСУ решили устроить пиар-акцию в Курской области.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Нацисты к Москве прорываются.
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1 час.
Nina Roytvarf
Не могу зайти на твою страницу.☹️☹️
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35 мин.
ГМ
Георгий Михалев
Попробуй еще раз, я ничего не менял.
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33 мин.

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