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Эмбиид набрал 47 очков и 18 подборов в матче против «Денвера». «Филадельфия» выиграла 7-й матч подряд

Эмбиид набрал 47 очков и 18 подборов в матче против «Денвера». «Филадельфия» выиграла 7-й матч подряд

47 очков и 18 подборов Джоэла Эмбиида в субботу помогли «Филадельфии» одержать победу над «Денвером» (126:119) и продлить серию до семи побед подряд.

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