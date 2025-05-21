BMC Medicine: дефицит витамина В12 во время беременности может грозить диабетом

Ученые из Университета Ноттингем Трент установили, что дефицит витамина B12 у беременных женщин может способствовать увеличению массы тела, нарушению жирового обмена и повышению риска развития диабета второго типа.
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