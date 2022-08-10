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Еще шесть квартир для сирот покупает администрация Уссурийска

Еще шесть квартир для сирот покупает администрация Уссурийска

Сразу шесть тендеров на приобретение квартир детям-сиротам объявила администрация Уссурийска. Договоры купли-продажи планируется заключить после 16 августа, сообщает ИА UssurMedia.

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