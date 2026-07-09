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Царьград

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«Европы может не остаться»: Трамп сделал шокирующие заявления в Анкаре

«Европы может не остаться»: Трамп сделал шокирующие заявления в Анкаре

На саммите в Анкаре президент США Дональд Трамп сделал сразу несколько громких заявлений. Он пообещал Турции снять санкции и вернуться к вопросу о поставках истребителей F‑35, а Европе пригрозил сокращением военного присутствия США.

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