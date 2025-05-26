Макгрегор: США не в состоянии повлиять на действия России на Украине

Советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сделал неудобное признание в невозможности заставить РФ.Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор пришел к выводу: Россия делает только то, что считает для себя нужным, а США хочет, но не может повлиять на действия РФ на Украине.