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Минобороны США: российская система ПВО-ПРО одна из самых продвинутых в мире

Минобороны США: российская система ПВО-ПРО одна из самых продвинутых в мире

Фото: russian7.ru Согласно недавнему докладу Министерства обороны США, российская система противовоздушной и противоракетной обороны, включающая в себя комплексы С-400 и другие передовые технологии, является одной из самых совершенных в мире.

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