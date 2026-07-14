Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

ФАС может оштрафовать Apple на 4 млрд рублей из-за нарушений в РФ

ФАС может оштрафовать Apple на 4 млрд рублей из-за нарушений в РФ

Федеральная антимонопольная служба предупредила Apple о возможности штрафа до 4 млрд рублей. Причиной послужило несоответствие законодательству по предустановке российских программ и настройке поисковиков на устройствах iOS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии