ФАС может оштрафовать Apple на 4 млрд рублей из-за нарушений в РФ

Федеральная антимонопольная служба предупредила Apple о возможности штрафа до 4 млрд рублей. Причиной послужило несоответствие законодательству по предустановке российских программ и настройке поисковиков на устройствах iOS.
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