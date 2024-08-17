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Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании 80-летия Тюменской области

Дмитрий Артюхов принял участие в праздновании 80-летия Тюменской области

Тюменская область отмечает свое 80-летие, и в рамках торжеств прошли мероприятия с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, полномочного представителя Президента в УрФО Владимира Якушева и временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука.

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