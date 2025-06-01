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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина заявила, что россиян в июне ожидает трехдневная рабочая неделя.

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