Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина заявила, что россиян в июне ожидает трехдневная рабочая неделя.
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