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Борис Майоров: «У нас сборная всегда была сильна именно за счет тренировочной базы. Только она помогала обыгрывать канадских профи»

Борис Майоров считает, что тренировки – главное условие побед нашей сборной над канадцами. «Из России в НХЛ пробиваются только яркие таланты, которым в детстве с тренерами повезло, кому хорошую базу заложили.

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