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На Днепре взорван украинский «корабль-призрак»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 марта 2024 года

На Днепре взорван украинский «корабль-призрак»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 марта 2024 года

На Днепре взорван украинский «корабль-призрак»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 марта 2024 года Юлия СоколоваВ Херсонской области произошел инцидент, связанный с украинским буксиром, о чем сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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