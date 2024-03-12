На Днепре взорван украинский «корабль-призрак»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 марта 2024 года Юлия СоколоваВ Херсонской области произошел инцидент, связанный с украинским буксиром, о чем сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.