Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Государственная цензура, безусловно, нужна — и в СМИ, и в соцсетях, и в театрах, и в литературе»

«Государственная цензура, безусловно, нужна — и в СМИ, и в соцсетях, и в театрах, и в литературе»

Член Совета по внешней и оборонной политике, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда", ведущая передачи "Стратегия национальной безопасности" на радио "Звезда" и информационно-аналитической программы "Главное с Анной Шафран" на православном телеканале "СПАС", эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Анна Шафран:"Общеизвестно: тот, кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую.

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