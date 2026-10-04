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NBC News: Пи Дидди благодаря подкупам ведет роскошную жизнь в тюрьме

NBC News: Пи Дидди благодаря подкупам ведет роскошную жизнь в тюрьме

Американский рэпер Пи Дидди, отбывающий наказание в тюрьме, оплачивает дорогостоящий алкоголь и нанимает других заключенных, чтобы те делали ему массаж и готовили еду.

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