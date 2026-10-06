Экономист Мосягин: ипотека на 5 млн руб. окажется тяжелой при средней зарплате

Ипотечный кредит на 5 млн рублей окажется слишком тяжелым для единственного заемщика с зарплатой 110 тыс.
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