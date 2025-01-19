Лазарев повысил цену за концерты

Сергей Лазарев в 2025 году просит за выступление на два миллиона больше. Сообщается, что за сольный концерт на корпоративе заказчику теперь придется заплатить артисту 8, 5 миллионов рублей (в прошлом году — 6, 5 миллионов).
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