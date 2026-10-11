Бассейн в пензенской Заре готов на 80%: что уже сделано и когда ждать открытия

Когда каждый день проезжаешь мимо строительной площадки, невольно начинаешь следить за тем, как меняется ландшафт привычного района.
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