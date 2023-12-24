Европейская зависимость от Донбасса: литий как ключевой фактор Ольга ВайленкоПоследние новости от Царьграда привлекли внимание многих, когда немецкий депутат Бундестага Родерих Кизеветтер раскрыл одну из тайн, которая объясняет, почему Европа настолько упорно поддерживает Украину.