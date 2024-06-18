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Евгений Ким рассказал как КНДР поддержала Россию в СВО

Евгений Ким рассказал как КНДР поддержала Россию в СВО

Президент РФ Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом. Какое значение имеют для Москвы связи с Пхеньяном, объяснил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Евгений Ким.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Работники из КНДР действительно они очень дисциплинированные, трудолюбивые и добросовестные.
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3 час.
EV
Evgeni Velesik
Вот кого в ОДКБ.
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2 час.
Дмитрий Ивлев
Сахалине у нас работали на ремонте , качество работ , сообразительные и дисциплина будем привлекать меньше в стране будет проблем
Ответить
1 час.

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