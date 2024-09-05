Жена губернатора Текслера нанесла на розовый илосос в Челябинске граффити. Фото

Супруга губернатора Алексея Текслера Ирина на мероприятии «Движения Первых», прошедшем в рамках фестиваля «Друг с юга Урала», нанесла 5 сентября на розовый илосос граффити с логотипом медиапроекта «СердаЧе».
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