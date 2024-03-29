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Уголовное дело завели после падения глыбы льда на женщину

Уголовное дело завели после падения глыбы льда на женщину

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Новосибирске возбуждено уголовное дело после падения глыба льда с крыши общежития НГТУ № 1 на улице Карла Маркса на 47-летнюю женщину.

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