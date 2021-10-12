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Украина нашла способ увильнуть от выполнения Минских соглашений — глава ЛНР

Украина нашла способ увильнуть от выполнения Минских соглашений — глава ЛНР

Возможность снятия обязательств по соблюдению Минских соглашений получит Украина с введением нового закона «О переходном периоде», заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник 12 октября в интервью газете «Известия».

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