Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для выхода Франции из состояния хаоса на фоне массовых беспорядков необходима немедленная отставка действующего президента Эммануэля Макрона.
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