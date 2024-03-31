По Белгородской области ударили снарядами РСЗО

А Ярославскую область атаковали дроны. Воздушной атаке вновь подверглась Белгородская область. Как сообщило Минобороны в Telegram, силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 10 реактивных снарядов.
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