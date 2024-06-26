Куряне после массового отравления делятся страшными историями про общепит города

В Курске 11 человек отравились морепродуктами в одном из предприятий сети «Sushi King». В комментариях в социальных сетях куряне делятся своим опытом посещения заведений общепита, указывая на коррупцию и антисанитарию на кухнях.
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