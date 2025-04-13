❗️⚡️ВС США провели испытания перспективного боевого электромагнитного комплекса Новую высокоэнергетическую микроволновую систему под названием Leonidas H2O разработала компания Epirus.
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❗️⚡️ВС США провели испытания перспективного боевого электромагнитного комплекса Новую высокоэнергетическую микроволновую систему под названием Leonidas H2O разработала компания Epirus.