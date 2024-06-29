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День пискуна отмечают в Алматы

День пискуна отмечают в Алматы

 В южной столице проходит замечательный праздник в честь алматинских летно-игровых голубей. Лучшие представители этой невероятно красивой породы, интерес к которой растет во многих странах мира, сражаются за чемпионский титул.

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