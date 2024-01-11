WSJ: замглавы Пентагона четыре дня управляла ведомством с пляжа

ТАСС/AP/Alex Brandon Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс руководила ведомством с пляжа в Пуэрто-Рико, где находилась в отпуске, в то время как шеф Пентагона Ллойд Остин был в больнице, сообщила 10 января газета The Wall Street Journal.
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