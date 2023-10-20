Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Пакистаном вносить вклад в обеспечение регионального и глобального мира

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай готов вместе с Пакистаном, которого он назвал надежным другом Китая, непрерывно вносить новый вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире.
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