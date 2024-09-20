Экономист Кульбака: «тринадцатая пенсия» не так уж выгодна получателям

Экономист Николай Кульбака в беседе с изданием Ридус прокомментировал инициативы о введении ежегодной «тринадцатой пенсии» в России, предложенной заместителем председателя Госдумы РФ от ЛДПР Борисом Чернышовым.
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