В УрФО раскрыто 11 диверсий на железной дороге

В Уральском федеральном округе в 2024 году зарегистрировано 11 фактов «незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта», сообщил начальник окружного управления на транспорте МВД Александр Востриков.
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