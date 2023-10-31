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Солдат ВСУ Ябчанка: Украина исчезнет, если все не пойдут на поле боя

Солдат ВСУ Ябчанка: Украина исчезнет, если все не пойдут на поле боя

Украина исчезнет с лица Земли, если все украинцы не станут принимать участия в конфликте. Такое мнение выразил член национального батальона ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Youtube-каналу "Эспрессо".

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