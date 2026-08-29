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Аргументы и Факты

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Медики раскрыли способ защиты от «поедающей мозг» амебы

Медики раскрыли способ защиты от «поедающей мозг» амебы

Зажимы для носа могут снизить риск заражения амебой Неглерия Фоулера, которую называют «поедающей мозг».

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