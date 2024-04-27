🔥 За 10 лет в «Артеке» отдохнуло почти 340 тысяч детей Международный детский центр является одной из визитных карточек Крыма, и работа по его развитию очень важна, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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🔥 За 10 лет в «Артеке» отдохнуло почти 340 тысяч детей Международный детский центр является одной из визитных карточек Крыма, и работа по его развитию очень важна, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.