Севастопольские дома получат новый облик

В 2024 году в Севастополе планируют капитально отремонтировать фасады 29 многоквартирных домов. В Севастополе начался капитальный ремонт фасадов домов № 2 и № 4 на улице Большой Морской, относящихся к объектам культурного наследия.
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