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Журналистов германского телеканала ARD задержали израильские военные

Журналистов германского телеканала ARD задержали израильские военные

ARD Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали съемочную группу германского телеканала ARD, которая работала на Западном берегу реки Иордан, и стали угрожать, сообщает сайт новостной программы Tagesschau.

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