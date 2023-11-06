Журналистов германского телеканала ARD задержали израильские военные

ARD Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали съемочную группу германского телеканала ARD, которая работала на Западном берегу реки Иордан, и стали угрожать, сообщает сайт новостной программы Tagesschau.
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